Tedarik zincirinde bugüne kadar büyük ölçüde Çin'e bağımlı olan A﻿pple, iPhone 14'ün üretimini Hindistan'da yapacağını açıkladı.

A﻿pple tarafından yapılan açıklamada, "Yeni iPhone 14 serisi çığır açıcı yeni teknolojileri ve önemli güvenlik özelliklerini hayatımıza getiriyor. iPhone 14'ü Hindistan'da üreteceğimiz için heyecanlıyız." ifadeleri yer alıyor.

A﻿pple'ın ana tedarikçilerinden Tayvan merkezli Foxconn, 2017'den beri Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde faal ve burada iPhone'un daha eski versiyonlarını üretiyor.

A﻿ncak Apple ilk kez bu denli iddialı bir adım atarak yeni seri bir iPhone'un üretimini Hindistan'da yapıyor.

N﻿eden Hindistan?

A﻿pple'ın, iPhone üretimini Çin'den Hindistan'a kaydırma kararını Washington ve Pekin ilişkilerinde gerilimin arttığı bir dönemde verdi.

Ç﻿in'in "sıfır Covid" politikası ülkede geniş çaplı karantinaların uygulanmasıyla sonuçlandı. Bu da Çin'de imalat yapan işletmelerin pandemi sırasında büyük kesintiler yaşamasına neden oldu.

Ancak bu, Apple'ın rotasını Hindistan'a çevirmesinin tek nedeni değil. Şirket buradaki pazar payını artırmanın da yollarını arıyor. Geçen yıl itibariyle Hindistan'daki akıllı telefon pazarında payı yüzde 4 civarındaydı.

Amerikalı şirket, Hindistan akıllı telefon pazarını domine eden çok daha ucuz Güney Koreli ve Çinli markayla rekabet etmekte zorlanıyor.

Ancak şirketin üretimini Hindistan'da yapması, iPhone'ların burada daha ucuz olacağı anlamına gelmiyor. Hindistan'da akıllı telefonun parçalarının ithalatı için uygulanan yüksek vergiler dahil diğer vergiler maliyetleri yükseltiyor.

Yani Hintliler iPhone'larında "Hindistan'da Üretilmiştir' etiketini görüyor da olsalar, bu telefonlara sahip olmak için yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalacaklar.

Hindistan'da iPhone üretiminin ivme kazanması, Başbakan Narendra Modi'nin yönetimi için bir avantaj.

Modi hükümeti, ülkenin üretim ve ihracatını artırmak amacıyla sekiz yıl önce "Hindistan'da Üret" kampanyası başlatmıştı.

Alternatif rotalar

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Tayvan ve ticaret konularında artan gerilim şirketin tedarik zinciri için yeni riskler anlamına geliyor. Şirket de ticaret rotasına alternatifler ekleyerek yeni aksaklık risklerini bertaraf etmeye çalışıyor.

Bu ayın başında, yatırım bankası JP Morgan'ın analistleri, Apple'ın bu yıl iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini Hindistan'a taşımasını beklediklerini açıklamıştı.

Raporda tüm iPhone üretiminin dörtte birinin 2025 yılına kadar Hindistan'da yapılacağı tahmini yer alıyordu.

Bunun yanında Vietnam hükümeti Apple tedarikçisi Foxconn'un geçen yıl Vietnam'a 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını açıklamıştı.

Vietnam'da devlet medyası geçen ay, Apple'ın buradaki üretimini artırmak amacıyla Vietnam'ın kuzeyindeki tesisini genişletmek için 300 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını da yazmıştı.

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27/09/2022 11:29