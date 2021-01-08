Apple otomobil üretimi için Hyundai ile görüşmelere başladı

iPhone, iPad ve bilgisayar ürünleriyle tüm dünyada milyonlarca insana ulaşan Apple gözünü yollara dikmiş durumda.



ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın bir süredir elektrikli otomobil piyasasına girmek istediği biliniyordu.



Geçtiğimiz ya Reuters şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceğini duyurmuştu.



Bugün ise proje ile ilgili bir gelişme yaşandı. CNBC adını açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberde Apple'ın Hyundai ile görüşmelere başlandığı bilgisine yer verdi.



Aynı habere göre, Apple Hyundai'nin dışında pek çok otomotiv şirketi ile üretim için görüşmeler yürütüyor.



İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan projede yıllarca bir gelişme yaşanmamıştı. Apple 2018 yılında eski Tesla çalışanı Doug Field'ı transfer etmişti.



Field aylar içerisinde eski projede yer alan 190 kişiyi kovmuştu.

Bu habere tepkiniz:



08/01/2021 10:41