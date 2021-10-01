Apple Pay ve Visa'nın ödeme sisteminin hacklenebileceği tespit edildi

İngiltere'de yapılan bir çalışmada Apple'ın ödeme sistemi Apple Pay ve Visa arasında bir açık keşfedildi. Visa kartın eklendiği iPhone telefonlarda kullanıcıların mağdur olabileceği belirtildi. Bu kartların acilen telefondan kaldırılması tavsiye edildi.

İngiltere'de iki üniversitenin yaptığı güvenlik araştırması Apple'da önemli bir açığı ortaya çıkardı.

Birmingham ve Surrey üniversitelerinin çalışmasına göre iPhone'daki Visa kredi kartları tehlikede.

Apple Pay'deki açık nedeniyle iPhone telefonlar kilitli bile olsa Visa kartlardan ödeme yapılabiliyor.

Ekspress Transit modundaki özellik kullanıcılara telefonun kilidini açmadan toplu taşıma ödemesi yapma imkanı veriyordu.

Ancak bu ödeme aynı zamanda bir açığa neden oldu. Yapılan deneyde bir iPhone cihazından bin sterlinlik ödeme alındı.

Ayrıca bir öne çıkan nokta ise ödeme sistemini kandırmak için yanında bulunmanıza bile gerek yok.

Kablosuz bağlantı yoluyla iPhone telefonlarınız toplu taşıma ödeme noktasından geçiyormuş gibi hacklenebilir.

Apple, BBC'ye verdiği demeçte bu tarz açıklardan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi.

Topu Visa'ya atan Apple, iPhone kullanıcılarının koruma altında olduğunu iddia etti.

Araştırmacılar benzer bir yöntemi Samsung Pay'de denedi.

Ancak aktarılan bilgiye göre Samsung Pay'de sorun yaşanmadı.

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01/10/2021 10:23