Apple, Rusya’daki ürün satışlarını durdurma kararı aldı

Amerikan teknoloji devi Apple, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı tutum alan şirketler arasına girdi.

Şirket, Rusya’daki ürün satışlarını tamamen durdurma kararı aldı, Apple Pay ve Apple Maps gibi hizmetlerini de sınırlıyor.

Apple’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın işgalinden derin endişe duyulduğu ve şiddet mağdurlarının yanında olduğunun duyurdu.

Rus RIA haber ajansının aktardığına göre, Apple’ın iOS işletim sistemi üzerinden hizmet veren VTB gibi bankaların uygulamaları da servis dışı kalabilir.

Google da benzer bir adımla ödeme sistemi Google Pay’i sınırlamıştı.

ABD’li Nike şirketi de Rusya’da satışlarını durduma kararı almıştı.

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02/03/2022 10:36