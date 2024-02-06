Apple satışa çıkardı: Sokaklar bilim kurgu filmine döndü

Teknoloji devi Apple son çıkardığı Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünü ABD’de satışa çıkardı. Gözlük kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatırken sokaklarda kullanımı ise insanları, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ilginç ve dikkat çekici karakterlere dönüştürebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında özellikle kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekiyor. Gözlük kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sağlarken çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğine vurgu yapıyor.

Türkiye’de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple’ın ABD’de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.