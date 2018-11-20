Apple şokta: iPhone satışları beklentinin altında kaldı

Teknoloji firması Apple'da işlerin iyi gitmediğinin sinyalleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Tim Cook'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde işlerin iyi gitmediğini açıklamasının ardından şimdi de firmadan üretimi azaltma kararı geldi.

Firma resmi açıklama yapmasa da üretim hızını azalttığı şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Apple geçtiğimiz aylarda iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerini dünya çapında piyasaya sürmüştü. Ancak fiyatların yüksek olması ABD gibi ekonomik durumun iyi olduğu ülkelerde bile satışların düşük kalmasına neden oldu.

Özellikle bu üç model arasında en ucuz model olan XR'ın önceki model X'un neredeyse birebir bir aynısı olması satışların düşük olmasına neden oldu. Satışların beklentilerin altında kalmasıyla beraber Apple, üretim adetlerini düşürme kararı aldı.

Gelen bilgilere göre Apple, üretim adetlerini üçte bir oranında düşürdü. Daha önce Eylül 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında 70 milyon iPhone üretim hedefi olan Apple, bu rakamı üçte bir oranında düşürdü.