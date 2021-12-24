Apple Türkiye’den indirim kararı

Türk lirasının gördüğü tarihi değer kayıplarının ardından bir ayda iki büyük zam yapan Apple Türkiye, kurdaki düşüş sonrası ürünlerine yüzde 21-25 aralığında indirim yaptı.

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre, iPhone 11 fiyatı son zamlarla 14 bin TL’yi bulmuştu. Yapılan indirimle 11 bin TL’ye geriledi. iPhone 13 serisi başlangıç fiyatları 14 bin 799 TL'ye (mini modeli) düştü. iPhone SE ise 10 bin 500 liradan 7 bin 800 liraya indi.

ÖNCE YÜZDE 25, SONRA YÜZDE 40 ZAMLANMIŞTI

Dolar/TL’nin 17’yi görmesi sonrası Apple Türkiye’den bir ayda ikinci zam gelmişti.

Geçen ay kurdaki sert hareketler sonrası yüzde 20-25 zamlanan Apple ürünleri bugün itibarıyla yüzde 40 daha zamlanmıştı.

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24/12/2021 08:43