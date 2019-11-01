Apple TV plus 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı

Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformu 'Apple TV+' (Apple TV plus) bugün itibariyle 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı. Yeni Apple cihazlarına sahip olanlar platformu bir sene boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Bir süredir Iphone satışlarında yaşadığı düşüşle gündeme gelen Apple, yeni platformu ile Netflix ve Amazon'a rakip oldu.

Ancak şirket, rakiplerinden farklı olarak yalnızca Apple tarafından üretilen orijinal içerikler sunacak.

Platform, 10 Eylül 2019'dan sonra yeni iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod touch alanlara uygulamayı bir yıllığına ücretsiz olacak.

Diğer kullanıcılar 7 günlük ücretsiz deneme süresinden sonra ayda 4.99 dolar ödeyerek hizmetten faydalanabilecek.

Üyelik sistemiyle işleyecek olan platform ayrıca altı kişinin kullanabileceği bir aile paketi de sunuyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, platform 40 dilde altyazı ve dublaj imkanı sunuyor.

İçeriklere milyarlarca dolar ödeyen Netflix'in 150 milyondan fazla üyesi olduğu biliniyor.

01/11/2019 19:52