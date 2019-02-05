Apple ucuz iPhone'u yeniden satışa sundu

Apple geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı iPhone Xs, Xs Max ve Xr'ın ardından bazı eski modellerin satışını durdurmuştu.

Apple, yaptığı açıklama ile iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone X modellerinin artık satılmayacağını açıklamıştı.

Ancak düşük iPhone satışları nedeniyle iPhone X'in üretimine yeniden başlanmıştı. Şimdi ise Apple 2016'da tanıttığı iPhone modelini yeniden satışa sundu.

Açılmamış kutusunda gelen iPhone SE'nin fiyatında 100 dolarlık bir indirim yapıldı. Söz konusu modelin ülkemizde yeniden satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ABD'de 249 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan cihazın özellikleri şöyle...

4 inç büyüklüğünde ekran

1136 x 640 piksel çözünürlük

A9 işlemci

12 MP arka kamera,

1.2 MP ön kamera

1615 mAh batarya

2 GB RAM