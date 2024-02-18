Apple Vision Pro gözlükleri neden iade ediliyor?

Bu ayın başlarında ABD'de tanıtılan Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro, kullanıcılar arasında beklenmedik bir geri dönüşle karşılaşıyor. Vision Pro sahipleri, sosyal medya platformlarında ürünlerini iade etme niyetini dile getiriyorlar. Peki, gözlükler neden iade ediliyor?

Apple'ın son çıkardığı sanal gerçeklik gözlüğü, Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta satışa sunuldu ve kısa sürede yüz binlerce kullanıcı tarafından edinildi. Ancak, kullanıcılar arasında başlayan iade trendinin arkasında birden fazla sebep bulunuyor.

Baş ve boyun ağrısı

Vision Pro'nun iade edilmesindeki temel etkenlerden biri rahatlık konusu. Ürünü iade eden ve kullananlar, başlığın ön kısmındaki ağırlığın rahatsızlık verici olduğunu vurguluyorlar. Baş ve boyun ağrılarına neden olan bu durum, cihazın ağırlığının özellikle ön tarafta yoğunlaşmasından kaynaklanıyor.

Bunun yanı sıra, bazı kullanıcılar Vision Pro'nun göz rahatsızlıklarına yol açtığını iddia ediyorlar. The Verge'nin ürün müdürü Parker Ortolani, Vision Pro'nun gözünde bir kan damarı patlamasına neden olabileceğini düşünüyor; ve bu durumdan şikayetçi olan tek kişi Ortolani değil.

Bu tür sorunlar aslında genel bir trendin parçası gibi görünüyor, çünkü VR veya AR başlıklarının kullanımıyla ilgili şikayetler sıkça bildiriliyor. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri, giyilebilir teknolojilerin (akıllı saatler, yüzükler vb.) her vücut tipine uyum sağlama konusundaki zorlukları içeriyor.

Yeterli verimliliği sunmuyor

Ancak sorun sadece donanım ve tasarım kaynaklı değil. Kullanıcılar, Vision Pro'nun fiyatına göre yeterli verimliliği sunmadığını düşünüyorlar. Ayrıca, cihazın yetersiz içerikle ve üretkenlik açısından yaşanan sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden kullanıcılar, beklentilerine uygun bir deneyim elde edemediklerini belirtiyorlar.