Apple Vision Pro rakibi Huawei gözlüğü ile ilgili detaylar belli oldu!

Huawei Vision Pro'nun özellikleri ve fiyatıyla ilgili detaylar belli oldu. Apple Vision Pro rakibi gözlük, gelen bilgilere göre daha ucuz olacak.

Huawei'nin uzun bir süredir AR/VR odaklı bir gözlük üzerinde çalıştığına dair raporlar geliyor. Apple'ın Vision Pro modelinin piyasaya sürülmesi ve büyük ilgi görmesiyle birlikte, Huawei'nin bu projeye yönelik yatırımları artış gösterdi. Çinli üreticinin, uygun fiyatlı bir gözlük tasarlayarak doğrudan Apple'a rakip olma planları olduğu ortaya çıktı.

Daha hafif ve daha ekonomik

Meizu'nun eski pazarlama müdürü Li Nan, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamalarda "Huawei Vision" adlı VR gözlüğünü gündeme getirdi. Huawei Vision'ın, daha hafif ve daha ekonomik bir tasarıma sahip olarak öne çıkacağını belirtti. İddialara göre, Huawei Vision sadece 350 gram ağırlığında olacak, bu da Vision Pro'nun 600 gramına kıyasla neredeyse iki kat daha hafif demek. Bu tasarımın, Vision Pro kullanıcılarının boyun ağrısı gibi sorunlarına çözüm sunabileceği düşünülüyor.

Huawei, yüksek çözünürlüklü görseller sunabilmek için Sony tarafından üretilen 4K mikro-OLED panelleri kullanacak. Ancak iddialara göre, gözlük Apple'ın EyeSight kamera sistemine benzeyen diğer kişilerin kullanıcının göz hareketlerini görmesini sağlayan bir özellik içermeyecek.

Apple, Vision Pro modelinde M2 ve R1 çipleriyle güçlü bir performans sunuyor. Huawei'nin ise kendi çiplerini HiSilicon tarafından geliştirmesi bekleniyor. ABD yaptırımları nedeniyle çip üretiminde zorlanan şirketin en yeni çipleri nasıl geliştireceği ise belirsizliğini koruyor.

Huawei Vision'ın fiyatı ne kadar olacak?

Huawei Vision'ın, Vision Pro'dan çok daha düşük bir fiyatla, yaklaşık 1750 dolar civarında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu da, Apple'ın 3500 dolara satışa sunduğu gözlüklerin neredeyse yarı fiyatında olacağı anlamına geliyor.