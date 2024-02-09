Apple, Vision Pro'nun ismini değiştirmek zorunda kalabilir

Apple'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü artırılmış gerçeklik başlığı Vision Pro, şimdi de Çin'de satışa sunuluyor. Ancak son derece önemli olan Çin piyasasında şirket bazı pürüzlerle karşı karşıya...

Şirketin tedarik zincirine yakın kaynaklarına göre cihazın Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nda kayıt süreci neredeyse tamamlandı ve en geç nisan veya mayıs aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak şirketin bu ülkede karma gerçeklik donanımını piyasaya sürmesi pek de sorunsuz gerçekleşecek gibi görünmüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, 28 Kasım 2021'den 27 Kasım 2031'e kadar uzanan özel haklarla 2019'dan beri "Vision Pro" ticari markasını elinde tutuyor.

Huawei koruması, LCD TV'lerden radyo ekipmanlarına, akıllı gözlüklere ve daha da önemlisi başa takılan sanal gerçeklik cihazlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsıyor; bu da Apple'ın, rakibinin Çin yargısında haklarını ihlal edebileceği anlamına geliyor.

Apple, Huawei ile müzakerelere gidebilir ve sorunu çözebilir ya da ülkede bambaşka bir isimle cihazı satışa sunmak zorunda kalabilir.