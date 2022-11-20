Apple Watch 9 nasıl görünecek

Aslında Apple, akıllı saat pazarına rakiplerinden hayli geç girmişti. Fakat Apple’ın mevcut ekosistemi, Cupertino merkezli şirketin pazarı kısa sürede domine etmesine zemin hazırladı.

İlk Apple Watch satışa sunulduktan sonra 8 farklı Watch modeli daha raflardaki yerini aldı. Apple bu modeller boyunca tasarım çizgisini genel olarak benzer kalibrelerde tuttu. Değişen tek şey ise ekran boyutu oldu diyebiliriz. İlk Watch modeline nazaran çerçeveleri incelten Apple, bu sayede daha modern bir görünüm sundu.

Peki gelelim asıl konumuza. Yeni Watch modelinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Malum, sistem özellikleri tarafında zaten bazı yenilikler gelecektir. Fakat bizlerin asıl merak ettiği unsur yeni Watch modelinde tasarım anlamında bir yenilik olup olmayacağı diyebiliriz.

Apple’a yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre Apple Watch 9, bu yıl satışa çıkan Series 8 ile aynı çizgide olacak. Yani saatte tasarım anlamında herhangi bir yenilik bulunmayacak.

Zaten artık Apple’ın tasarım anlamında bu kasa için fazla bir yenilik şansının kalmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

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20/11/2022 11:20