Apple Watch kullanıcıları öfkeli... Şikayetler bitmiyor

2015 yılında piyasaya sürüldükten sonra kısa sürede tüm dünyada popüler giyilebilir cihazlardan biri haline gelen Apple Watch, son zamanlarda kullanıcıların sert eleştirileriyle karşı karşıya…

Bu ay en son watchOS 10.1 güncellemesinin kullanıma sunulmasının ardından birçok kullanıcı öfkelendi.

Güncellemeyi alan bazı kullanıcılar, pillerinin normalden çok daha hızlı tükendiğini bildirdi. Popüler forum sitesi Reddit’te bir kullanıcı, “En son 10.1 güncellemesinden sonra pilim yüzde 50’nin üzerinde şarj olmamaya başladı ve şarjım da yaklaşık 15 dakika içinde tükeniyor” diye yazdı.

Gelen yorumlar ve eleştirilere göre; sorun, ekim ayının sonunda sunulan watchOS 10.1 güncellemesi alan Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerde görülüyor. Güncellemeyi indirdikten sonra Apple Watch 9 veya daha eski sürümlere sahip bazı kullanıcılar pil tükenme sorunları bildirdi.

Reddit’te başka bir kullanıcı da şunları yazdı: “Series 9’a sahibim ve 10.1 güncellemesinden sonra pilim tam şarjla yalnızca 2-3 saat dayanıyor.”

Aynı sorunu yaşayan bir diğer kullanıcı da şunları yazdı: “Benimki yüzde 100 şarj oluyor ve 2 saat içinde ölüyor. Bundan önce pil ömrüyle ilgili hiç sorun yaşamamıştım… Çok sinirlendim.”

Sorunun nedeni belirsizliğini koruyor, ancak Apple’ın konuyla ilgilendiği ve bir düzeltme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple yetkili servis sağlayıcılarına gönderilen dahili bir Apple notuna göre, yakında sorunu çözmek için bir güncelleme gelecek.

Apple, sadece akıllı saati için şarj şikayetleri almıyor. iPhone kullanıcıları da güncellemeler aldıkça sık sık pillerinin tükendiğini bildiriyor.

Uzmanlara göre bu durumun nedeni ise yeni bir işletim sistemi yüklemek, indekslemeden pili yeniden kalibre etmeye kadar arka planda birçok şeyin gerçekleşmesini tetikliyor ve bu saatlerce hatta günlerce sürebilir. Bu durum da sadece güç tüketmekle kalmıyor, aslında öyle olmasa da pilin daha hızlı bittiği izlenimini verebiliyor.