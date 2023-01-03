Apple Watch, şimdi de stres takibi özelliği ile gündemde

Gerçekten de akıllı saatlerin popülaritesinin artmasıyla birlikte bu cihazlar akıllı telefonlardan sonra en çok tercih edilen ikinci cihaz olma yolunda ilerliyor. Tabi tıpkı akıllı telefon, tablet ve kablosuz kulaklık pazarında olduğu gibi, akıllı saat pazarında da Apple’ın üstünlüğünün olduğunu söylemek gerek.

Apple Watch Series modelleriyle pazarın hakimiyetini elinde bulunduran Amerikalı teknoloji devi, bu saatlerin bütün özelliklerini eş zamanlı olarak kullanıma sunmak yerine, genelde bu durumu zamana yaymayı tercih ediyor. İşte Kanada’lı Waterloo Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma da Apple Watch Series 6’nın bu türden bir özelliğini ortaya çıkardı.

Buna göre akıllı saatin EKG özelliklerini test etmek için çalışmalar yürüten bilim insanları, bu saatin aynı zamanda oldukça yüksek bir başarı oranıyla stres takibi yapabildiğini ortaya koydu. Yapılan testler sırasında, Apple Watch Series 6’nın %52 ile %64 arasında doğru sonuç verdiği anlaşıldı.

İlk etapta bu oranlar size düşük gelebilir ancak sadece bu araştırmalar için geliştirilen stres takip cihazının bile %60 ile %80 arasında bir doğruluk payına sahip olması, Apple Watch Series’in başarısını gözler önüne seriyor. Tabi bu keşfin ardından akıllara tek gelen soru, stres takibi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı oldu. Bakalım Amerikalı teknoloji devi bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapacak mı?

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03/01/2023 10:20