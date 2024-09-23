Apple, yapay zeka özelliğine yeni diller ekliyor: Türkçe seçeneği olacak mı?

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18 işletim sistemi güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınlamıştı.

ABD'li teknoloji şirketi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yapay zeka özelliği "Apple Intelligence"a gelecek yıl daha fazla dil seçeneği ekleneceğini duyurdu.

İlk Apple Intelligence özellikleri, Ekim ayında iOS 18.1'in yayınlanmasıyla birlikte yalnızca ABD İngilizcesinde kullanıma sunulacak.

ÇİN VE AB'DE KISITLANDI

Ayrıca Apple Intelligence'ın yasal ve düzenleyici zorluklar nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nde coğrafi olarak kısıtlanmış durumda olduğu biliniyor.

HANGİ DİLLER OLACAK?

İşte Apple Intelligence'ı gelecek yıl destekleyecek diller:

Çince

Fransızca

Japonca

İspanyolca

Almanca

İtalyanca

Korece

Portekizce

Vietnamca

Ayrıca Hindistan ve Singapur için İngilizce yerelleştirmeler de planlanmaktadır.

Bu konumların dışında, iOS 18.1 çalıştıran telefonunuzu ABD İngilizcesine ayarlayabilirsiniz ve Apple Intelligence beta sürümünü deneyebilirsiniz.

Aralık 2024'te Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika için İngilizce yerelleştirmelerin yanı sıra Birleşik Krallık İngilizcesi de desteklenecek.

APPLE INTELLIGENCE'DA TÜRKÇE DİL SEÇENEĞİ OLACAK MI?

Öte yandan Türkçe gibi diğer diller için daha sonra resmi olarak bir duyuru yapılabileceği belirtildi.