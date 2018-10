Apple'a olan ilgi azalıyor

Son yıllarda kan kaybeden Apple, eskisi kadar popüler bir marka olmaktan hızla uzaklaşıyor. Firma ile ilgili yapılan bir araştırma bu gerçeği gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıllarda Apple ürünlerini duyurduğunda internette yaşanan dalgalanma yerini daha stabil bir duruma bırakmış görünüyor. Bu durum geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve iPhoneXs, Xs Max ve XR duyurusunun ardından da yaşandı.

iPhone Xs ve Xs Max satışa çıktığında eskisi gibi Apple mağazalarının önünde kuyruklar olmuşmadığı da gözlerden kaçmadı. Öte yandan Citi Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre Apple ürünlerinin tanıtımından sonra internet aramalarındaki dalgalanma grafik haline getirilmiş. Buna göre iPhone 5 duyurusundan itibaren sırasıyla iPhone 5S, iPhone 6/6S, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone X / 8 /8 Plus ve son olarak iPhone XR / Xs / Xs Max duyurularının yapıldığı tarihlerdeki internet aramalarının sayısı bir araya getirilmiş.