AppleCar'ın üretim tarihi belli oldu

Apple ile Hyundai arasında bir otomobil üretimi için olası bir bağlantı olduğuna dair haftalarca süren söylentilerden sonra CNBC, şirketlere yakın kişilerin kesinleşmiş bir anlaşmanın ‘yakın’ olduğunu söylediklerini bildirdi. Anlaşmanın kesinlikle gerçekleşeceğini söylemek için her şeyi dahil etmeseler de rapor Amerika’nın Georgia eyaletindeki Kia fabrikasında 2024 yılına kadar tam otonom bir otomobilin üretilebileceğini gösteriyor.

Kısa bir süre önce bir Kore gazetesi, Apple ve Hyundai/Kia’nın 17 Şubat’ta 2024’e kadar elektrikli bir otomobil üretme planlarıyla bir anlaşma imzalayabileceğini bildirdi. CNBC’ye göre Hyundai’nin Kuzey Amerika’da inşa edilmiş bir elektrikli otomobil altyapısını üreteceği, Apple’ın ise “Project Titan” ile araçtaki donanım ve yazılımı kontrol edebileceği belirtiliyor.

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04/02/2021 15:34