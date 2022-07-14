Apple’da yüzler gülüyor: iPhone 13 satışları iyi, iPhone 14 ile katlanması bekleniyor

Geçen yıla göre satışlar katladı

Bir kaynak, Apple’ın iPhone 13 ve iPhone 13 Pro serisi için Temmuz 2022 sevkiyatlarının Temmuz 2021’e kıyasla üçe katladığını söyledi. Eylül ayı civarında yeni modellerin tanıtılmasından önce yaz aylarında iPhone satışlarının yavaşladığı göz önüne alındığında bu alışılmadık bir durum.

Analistler ayrıca 2022’deki olağandışı talep eğilimlerine de dikkat çekiyor. Nisan ayında JP Morgan’dan Samik Chatterjee, yatırımcılara iPhone 13’ün geçmiş nesillerden daha iyi sattığını söylemişti. Bu eğilimin şirketin 2022 yılı için yapısal olarak daha yüksek pazar payına sahip olmasına yol açabileceğini belirtmişti.

iPhone 14 satışları daha da iyi olacak

Apple, iPhone 14’ün daha da iyi satmasını bekliyor. Reuters, Apple’ın yeni nesil akıllı telefonunun deneme üretimini gerçekleştirirken yakın zamanda tedarikçilere normalden daha yüksek beklentileri olduğunu aktardığını bildirdi. Bazı analistler bu noktada Apple ile aynı fikirde görünüyor. İyi bağlantıları olan TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, Haziran ayında iPhone 14’ün Apple için kritik bir pazar olan Çin’de iPhone 13’ten daha yüksek talep görmesini beklediğini yazdı.

Pro serisi tasarım ve özellikleriyle ayrılacak

iPhone 14 Pro’nun serinin diğer modellerinden ayırıcı özelliklerle gelmesi bekleniyor. Kamera noktasında geliştirmeler tüm modellerde olacak elbette ama her zaman açık ekran, delik çentikli yeni tasarım ve belki daha fazla donanımsal özellik Pro modellerine özel olacak.

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14/07/2022 11:53