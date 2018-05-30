Apple'dan 3 arka kameralı iPhone geliyor

Apple rakiplerinin son dönemdeki kamera atağına bu yıl çıkaracağı 3 arka kameralı iPhone ile cevap vermeye hazırlanıyor. Peki bu yıl hangi iPhone'lar gelecek? Özellikleri neler olacak?

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret ediliyor. söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sonra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti.