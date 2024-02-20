Apple'dan akıllı yüzük projesi! Çalışmalar hızlandı

Gelen bilgilere göre, Apple'ın akıllı yüzük projelerinde çalışmalar hızlandı. İşte detaylar...

Son günlerde akıllı yüzük sektöründe büyük bir rekabetin yaşandığı gözlemleniyor. Samsung, öncü konumunu sürdürerek Ocak ayındaki Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'i tanıttı ve dikkat çekici özellikleriyle ön plana çıktı. Bu hamlenin ardından, Apple'dan da benzer bir ürün bekleniyordu ve bugün bu beklentiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Çalışmalar hızlandı

Rekabet denildiğinde akla ilk gelen şirketler genellikle Apple ve Samsung oluyor, ki bu durum akıllı saat pazarında da geçerli görünüyor. Son bilgilere göre, Samsung'un Galaxy Ring'i yakın bir tarihte piyasaya sürmesi, ABD'li teknoloji devini harekete geçirdi. Apple, bu hızlı gelişmeye karşı koymak adına akıllı yüzük projesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Apple ile ilgili önemli bir kaynağın iddiasına göre, şirket kısa bir süre içinde kendi akıllı yüzüğünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle şirketin geri sayım başlattığı ve Samsung ile büyük bir rekabete gireceği söyleniyor.