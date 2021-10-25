Apple’dan aşı olmayan personel için yeni karar

Çalışanları için aşı zorunluluğu getirmeyen Apple, merkezinin bulunduğu ABD’de artan Covid-19 vakaları karşısında yeni önlemler alıyor.

Şirketin perakende mağazalarında çalışan aşılanmamış personelden haftada iki kez test yapmaları istenecek. Aşılanmış personel ise haftada bir kez hızlı test yaptırmaya devam edecek.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Çalışanlar evde yapabileceği hızlı testleri Apple ofislerinden ve mağazalarından temin edebiliyor. 15 dakikada yapılan testin sonucu kurum içi uygulamayla şirkete bildiriliyor.

Apple kısa süre önce vakalardaki artış ve Delta varyantıyla ilgili olarak perakende mağazalar dışındaki çalışanlarının ofise dönecekleri tarihi Ocak 2022'ye ertelemişti.

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25/10/2021 08:59