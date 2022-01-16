Apple’dan çalışanlarına takviye aşı ve test zorunluluğu!

Apple, mağaza ve şirket çalışanlarına takviye doz aşı zorunluluğu getirdi. Buna göre takviye doz aşı olmaya hak kazanan bir çalışana aşı olması için 4 haftalık süre tanınacağı; aksi takdirde mağaza veya ofislere giriş yapmak için test yaptırması gerekeceği vurgulandı. Bu uygulamanın ise 15 Şubat’tan itibaren başlayacağı belirtildi.

Apple geçtiğimiz yıl aşısız çalışanlarına günlük, aşılılardan ise haftalık test zorunluluğu getirmişti. Ancak bu uygulamanın testlerin sıklığını sonrasında azaltmıştı. Gelen yeni haberlerle de takviye aşı olmayan çalışanlara yapılan testlerin tekrardan artacağı ortaya çıkmış oldu. The Verge’e göre şirketin e-postasında, “Omicron gibi son derece bulaşıcı varyantların ortaya çıkışı, iki doz COVID-19 aşılarının etkinliğini azaltmaktadır. Bu yüzden de ağır hastalıklara karşı korunmak için takviye doz aşısı olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meta da bu hafta başı yaptığı açıklamalarda Mart ayından itibaren takviye doz aşının çalışanlara zorunlu olacağını aktarmıştı. Google ise henüz takviye aşı konusunda bir zorunluluk uygulamadı.

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16/01/2022 13:17