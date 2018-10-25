Apple'dan 'iPad mini 5' sürprizi

Küçük boyutlu iPad'i sevenler için yeni bir umut doğdu. 9to5Mac'e göre Ming-Chi Kuo, yeni bir iPad Mini'nin bu sene veya gelecek senenin başında gelebileceğini söylüyor.

Bu yüzden önümüzdeki hafta gerçekleşecek etkinlikte yeni iPad Mini'yi görmeyebiliriz. Bununla birlikte tabletin tek önemli geliştirmesinin yeni işlemci olacağı söyleniyor.



Bu bilgileri paylaşmakla kalmayan Kuo, Apple'ın sözünü henüz tutamadığı AirPower kablosuz şarj cihazının yıl sonunda veya 2019'un başında hazır olacağını söylüyor.

Apple'ın bu sene ilk kez bahsettiği AirPower, tüm Apple cihazlarınızı şarj edebilen bir kablosuz şarj cihazı olacaktı. Ancak projenin aşırı ısınma sorunları yüzünden iptal edildiği söylenmişti.



Apple'ın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikte Face ID destekli ve USB Type-C'li iki yeni iPad Pro modeli, yeni bir Apple Pencil ve yeni bir MacBook serisi ortaya çıkabilir.