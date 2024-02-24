Apple'dan ıslak telefonu pirince koymayın uyarısı

Apple, iPhone'unuz ıslanırsa onu bir torba pirinç içinde kurutmamanızı tavsiye etti.



Tekniğin popülerliğine rağmen, uzmanlar uzun zamandır buna karşı uyarıyor ve testler bunun işe yaramadığını gösteriyor.



Şimdi de teknoloji devinin kendisi, kullanıcılara bunun küçük pirinç parçacıklarının cihazlarına zarar vermesine neden olabileceğini söyleyen bir kılavuz yayınladı.

Bunun yerine Apple aşağıdaki adımları önerdi



1- Fazla sıvıyı çıkarmak için iPhone'unuzun bağlayıcsı aşağı bakacak şekilde elinizle hafifçe vurun ve sıvının akmasını sağlayın. iPhone'unuzu ava akımı olan kuru bir alanda bırakın.



2-En az 30 dakika bekledikten sonra Lightning veya USB-C kablosuyla şarj etmeyi veya bir aksesuar bağlamayı deneyin.



3- Uyarıyı tekrar görürseniz bağlayıcıda veya kablonuzdaki iğnelerin altında hâlâ sıvı var demektir. iPhone'unuzu bir güne kadar biraz hava akımı olan kuru bir alanda bırakın. Bu süre boyunca bir aksesuarı şarj etmeyi veya bağlamayı tekrar deneyebilirsiniz. Tamamen kuruması 24 saat kadar sürebilir.



4-Telefonunuz kurumasına rağmen hala şarj olmuyorsa, kabloyu adaptörden çıkarın ve adaptörü (mümkünse) duvardan çıkarın ve ardından yeniden bağlayın.



Yapmamanız gereken birkaç şey:



1-iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın.



2-Bağlayıcısının içine pamuklu çubuk veya kağıt havlu gibi yabancı maddeler sokmayın.



3-iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.