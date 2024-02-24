Apple'dan müşteriler için yapay zeka destekli bot

Apple'ın iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlarında yapay zeka özelliğini desteklemesi beklenirken, AppleCare çalışanlarına "Ask" adı altında otomatik yanıt veren yapay zeka botunu kullanıma sundu.

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24/02/2024

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Apple'dan müşteriler için yapay zeka destekli bot

Apple'ın yeni yapay zeka özelliği merakla beklenirken teknoloji devi destek danışmanlarına "Ask" adlı yeni bir yapay zeka aracı sunmaya başladı. 

MÜŞTERİLERE OTOMATİK YANIT VERECEK

MacRumors'un haberine göre, bu yapay zeka aracının müşterilerden gelen teknik sorunlara otomatik yanıt oluşturabildiği kaydedildi.

AppleCare çalışanları daha sonra bu bilgileri çevrimiçi sohbetlerde veya telefonda müşterilere aktarabiliyor.

Apple, geri bildirim topladıktan sonra aracı gelecekte daha fazla danışmanın kullanımına sunmayı planladığını söyledi.

Teknoloji devinin bu yıl jeneratif yapay zekayı önemli bir şekilde benimsemesi bekleniyor.

IOS 18 YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİYLE GELEBİLİR

iOS 18'in Siri, Spotlight, Mesajlar, Sağlık, Numbers, Pages, Keynote ve daha pek çok yeni yapay zeka özelliklerini içermesi bekleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin üretken yapay zeka üzerinde çalıştığını ve ayrıntıları bu yılın ilerleyen zamanlarında paylaşacağını söyledi.

24/02/2024 17:32
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TAGS: yapay zeka, Apple, bot
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