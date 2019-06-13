Apple'dan şaşırtan Çin kararı!

Teknoloji dünyası bir süredir ABD merkezli teknoloji devi Google ile Çin merkezli Huawei arasında yaşanan gerilimi konuşuyor. Google'ın kararı sonrası pek çok teknoloji devi daha Huawei'yi kara listeye almıştı.

Söz konusu durumun iPhone'lar için ne anlama gelebileceği hakkında birçok spekülasyon vardı. Apple'ın akıllı telefonları şu anda Foxconn tarafından Çin'de üretiliyor olsa da bu durum önümüzdeki dönem değişebilir.

Zira ABD merkezli teknoloji devi Çin'deki tadarikçisi Foxconn, iPhone üretimlerinin Çin dışında yapılabileceğini açıkladı.

Şu an üretim kapasitesinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunun altını çizen firma Apple'ın isteği doğrultusunda değişiklikler yapılabileceğini belirtti. Foxconn'da uzun çalışma saatleri ve iş yeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olmuştu.

Foxconn'un her 2 iPhone'dan 1'nin üretildiği Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi. Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok elektronik üreticisi için montaj hizmeti sunan küresel bir tedarik şirketi.

Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız yüzde 50 ihtimalle kullandığınız cihaz bu tesiste üretildi. Firma binlerce işçinin çalıştığı fabrikalarındaki çalışma şartları ve işçilerin maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle yıllardır uluslararası insan hakları örgütü ve basının baskısı altında.