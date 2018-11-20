Apple'dan şoke eden hamle!

Teknoloji dünyası bu haberle sallanıyor! Apple ve WhatsApp arasında son aylar yaşanan 'soğuk savaş'ta yeni bir hamle daha geldi. Son dakika habere göre Apple, bütün WhatsApp sticker'larını App Store'dan sildi.

Apple cephesinden iPhone kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Teknoloji devi Apple, bütün WhatsApp sticker'larını App Store'dan sildi.

Apple söz konusu kararı için "App Store'un kurallarının ihlal edilmesi"ni gösterdi. WhatsApp konuşmalarına bir süredir renk katan sticker özelliği, hem iOS hem de Android için kullanıma sunulmuştu.