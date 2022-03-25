Apple’dan taksitli iPhone hamlesi: Telefon almak için abonelik geliyor

ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın iPhone’lar için yeni bir adım atacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü…

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Apple’ın iPhone ve diğer cihazları için bir “abonelik” sistemi getirmeyi gündemine aldığını aktardı. Bir uygulama ya da platforma üye olurmuş gibi aylık belli miktarlarda ödeme yapılarak yeni bir cihaz sahibi olmanın önünü açmak isteyen Apple’dan yetkililer, “Apple’ın cihazları için bir abonelik sistemini geliştirdiğini söyledi” dedi.

Henüz bu projenin gerçekleşmesine vakit olduğunu aktaran kaynaklar, Apple’ın böylelikle satışlarını artırmayı planladığını belirtti. Apple, eğer bu adımı gerçekleştirirse Apple Music, Apple Arcade gibi dijital aboneliklerin yanı sıra ilk kez cihazlar için benzer bir abonelik sistemini getirmiş olacak.

Türkiye’de cep telefonlarına uygulanan taksit yasağı devam ederken, Apple’ın bu hizmetini Türkiye’de uygulamaya alıp almayacağına dair bir açıklama yapılmadı. İddianın ortaya atılmasından sonra Apple hisseleri dün yüzde 2.3 arttı.

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25/03/2022 13:13