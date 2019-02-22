ABD merkezli teknoloji devi Apple, hem iOS hem de macOS işletim sistemleri ile çalışan cihazlar arasındaki ağı güçlendirmek için kolları sıvadı. Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple tüm cihazlarında kullanılacak tek tip uygulama için çalışmalarına hız verdi.

Aynı habere göre, Apple 'Marzipan' olarak adlandırılan proje kapsamında geliştiricilerin hem iOS hem macOS'ta kullanılabilen uygulamalar hazırlayabileceği bir yazılım geliştirme kiti üzerinde çalışıyor.

Apple'dan tüm cihazlar için tek uygulama!

Söz konusu güncellemenin Apple'ın Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2019 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

Apple 2020 yılında ise iPhone uygulamalarının macOS işletim sistemine taşınmasına izin verilecek. Her şey planlandığı gibi giderse 2021 yılın proje nihayete erecek ve iki platformda aynı uygulamaların çalışmasını sağlanacak.

Buna ek olarak Apple, Beta Tester rozetine sahip kullanıcılarına özel olarak iOS 12.2 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Söz konusu bu güncellemede de, FaceTime hatası sonucunda devredışı bırakılan Grup FaceTime özelliğinin yeniden etkinleştirildiğini görmekteyiz.

Ayrıca, yeni güncellemeyle yeni hayvan animojileri de bizlerin beğenisini bekliyor olacak. Apple'ın Home uygulamasıyla çalışan akıllı TV'lere destekler de 12.2 Beta 3 ile beraber kullanıcılara sunuldu.

Bunun dışında Haritalar uygulamasına, hava durumu desteği, HTTPS kullanmayan siteler için uyarı bildirisi, ikon değişiklikleri ve Apple Cash'e yeni eklenen “Para Ekle” butonu gibi yenilikler 12.2 Beta 3 ile beraber gelen bir diğer yenilikler arasında.