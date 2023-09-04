Apple'ın çarpışma algılama özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor

Apple Watch'un Çarpışma Algılama özelliği, Kansasville İtfaiye ve Kurtarma Departmanı tarafından paylaşılan bir olayda bir kişinin hayatını kurtardı.



ABD'nin Wisconsin Kansasville bölgesinde sabah saat 4 civarında meydana gelen bir trafik kazasında, sürücünün Apple Watch'u otomatik olarak acil bir 911 çağrısı yaparak ilk müdahale ekiplerini hemen haberdar etti.



Acil durum ekipleri aracı stabilize etmeyi, kazaya karışan kişiye yardım etmeyi ve başarılı bir şekilde tamamlanan kurtarma çalışmalarına başlamayı başardı.



Durumu stabil hale gelen kişi, Fight for Life tarafından hava yoluyla Milwaukee'deki Froedtert Hastanesi'ne nakledildi.



Ayrıca, Apple Watch sürücünün tam konumunu da kurtarma ekibiyle paylaştı.

Kazanın yerine uzak olan ve kötü hava koşulları nedeniyle tespit edilmesi zor olan aracın bulunmasını sağlayan bu özellik, bir kişinin hayatını kurtardı.

"EN AZ İKİ SAAT DAHA BULUNAMAYACAKTI"



Kansasville İtfaiye ve Kurtarma Departmanı şefi Ronald Molnar, "Karanlık ve yola olan mesafe nedeniyle, Apple Watch olmasaydı, araç muhtemelen en az iki saat daha bulunamayacaktı. Bir kişinin hayatını açıkça etkileyen muhteşem teknoloji." dedi.