Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında
Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile gelen yeni özellikler duyuruldu. iPhone kullanıcıları, 15.4 güncellemesini bugün itibariyle yükleyebiliyor.
15/03/2022
Apple, iPhone sahipleri için 15.4 güncellemesini kullanıma sundu.
EVRENSEL KONTROL ÖZELLİĞİ
Ocak ayından bu yana test edilen ve bugün yayına alınan güncellemeyle birlikte, iPhone kullanıcıları artık maske takılıyken de FaceID işlemlerini yapabilecek.
Böylece corona virüs ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren maskeler takılıyken telefon kilidini açmak, FaceID ile ödemeler yapmak da kolaylaşacak.
iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.
Universel Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.
YENİ EMOJİLER GELİYOR
15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayabiliyor.