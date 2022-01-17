Apple’ın Omicron önlemi: Güçlendirici aşı şartı

Bilim teknoloji haberleri yapan The Verge’un haberine göre; Apple, tüm kurumsal ve perakende çalışanlarına Covid-19 aşı takviyesi almayı veya sık sık Covid testi olmayı şart koşuyor.

Şirket içinde yayınlanan notta şu satırlara yer veriliyor: “Omicron gibi yüksek oranda bulaşıcı varyantların ortaya çıkması nedeniyle, ciddi hastalıklara karşı korunmak için bir destekleyici aşı artık Covid aşınızla güncel kalmanın bir parçası.”

Medya kuruluşu, güçlendirici aşılar için uygun olan Apple çalışanlarının, 15 Şubat’tan itibaren işyerlerine girmeden önce aşılanmaları veya hızlı antijen testleri yaptırmaları için dört haftaları olduğunu ekledi.

The Verge tarafından görülen notta, aşılanmamış kişilerin 24 Ocak’tan itibaren negatif test sonuçları vermeleri gerektiği belirtildi. Bu test gereksiniminin hem kurumsal hem de perakende çalışanları için geçerli olup olmadığı henüz belli değil.

Apple, diğer büyük teknoloji firmalarıyla uyumlu olarak, ofise dönüşünü süresiz olarak erteledi.

Geçen hafta, Meta, çalışanlarına ABD kampüsleri yeniden açıldığında tüm çalışanlar için ek güçlendirici aşıları zorunlu kılacağını söylemişti. Ayrıca Amazon da ABD’li depo çalışanlarına bir destek almaları halinde 40 dolar teklif etti.

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17/01/2022 10:40