Apple’ın tasarımcısından 250 bin dolarlık elmas yüzük
Apple’ın şef tasarımcısı Jony Ive, Apple ürünlerini saran materyallerden bir elmas yüzük tasarladı. Açık artırmaya çıkarlacak yüzüğün fiyatının 250 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.
13/11/2018
Apple ürünlerinin tasarımını beğeniyoranız muhtemelen bu yüzüğü de beğeneceksiniz.
Apple’ın şef tasarımcısı Jony Ive; iPhone, MacBook ve iPad’in çevresindeki materyallerden oluşan bir elmas yüzük tasarladı.
Apple tasarım ekibinden Marc Newson ile birlikte çalışan Ive’nin tasarımı, bağış için 5 Aralık’ta Malibu’da yapılacak açık artırmaya çıkarılacak.
Yüzüğün 150 bin dolar ile 250 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.