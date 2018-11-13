Apple’ın tasarımcısından 250 bin dolarlık elmas yüzük

Apple ürünlerinin tasarımını beğeniyoranız muhtemelen bu yüzüğü de beğeneceksiniz.



Apple’ın şef tasarımcısı Jony Ive; iPhone, MacBook ve iPad’in çevresindeki materyallerden oluşan bir elmas yüzük tasarladı.



Apple tasarım ekibinden Marc Newson ile birlikte çalışan Ive’nin tasarımı, bağış için 5 Aralık’ta Malibu’da yapılacak açık artırmaya çıkarılacak.

Yüzüğün 150 bin dolar ile 250 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.