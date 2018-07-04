Aprona atlayıp uçağa binmeye çalıştı

Rum haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre sabah 06.00’da cereyan eden olay nedeniyle Baf-Krakow uçuşu 3 saat rötarlı gerçekleşti, Havaalanı kurallarını ihlal eden kişi tutuklandı.

İlk bilgilere göre Ukraynalı kişi ailesi ile birlikte havaalanındaydı. Ailesini havaalanına bıraktıktan sonra kiralık arabasını park etmeye gitti ancak uçağı kaçırmamak için normal prosedürü izlemek yerine parmaklıklardan atlayarak aprona girdi.