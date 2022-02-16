Ara bölgede bulunan kız çocukları KKTC'de ailelerine teslim edildi

Polis, biri tampon bölgede tek başına dolaşan iki refakatsiz üç yaşındaki ikiz kızın Cumhuriyet'e girişine insan tacirlerinin yardım edip etmediğini araştırıyordu.

BM askerleri tarafından ara bölgede bulunan ikiz kız çocukları, Kuzey Kıbrıs’ta tutuldukları bildirilen ebeveynlerine teslim edildi

AlphaNews'in bildirdiğine göre, iki kız bir grup göçmenle birlikte Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları sırada Kuzey Kıbrıs’taki görevliler tarafından görüldü. Aile üç çocuğundan ikisini sınırlı görüş nedeniyle kaybetti.

Üç yaşındaki ikizlerden bir tanesi, Salı günü sabah saat 4 sularında, Pyroi-Larnaka'nın eski yolunda Athienou yakınlarındaki tampon bölgede tek başına dolaşırken bir BM devriyesi üyeleri tarafından bulundu.

İkizi o gün daha sonra Pournara göçmen kabul merkezinde bulundu. Rum polisi, kızın ailesinin diğer tarafta kaldığını fark eden başka bir kadın tarafından oraya götürüldüğünü açıkladı.

Her iki çocuk da BM ve sosyal yardım görevlilerinin huzurunda Ledra Palace kapısında ayrı ayrı ebeveynlerine teslim edildi.

Polis olaya insan tacirlerinin karışıp karışmadığını araştırıyor, çünkü o gün Pournara'ya biri erkek, diğeri kadın ve çocuklardan oluşan iki otobüsün geldiğine dair kanıtlar ortaya çıktı.

İkiz kızlardan birinin Pournara'ya gelmesine yardım eden kadının Çarşamba günü polise ikinci bir ifade vermesi bekleniyor.

Polis sözcüsü Christos Andreou, kadının Nijeryalı yasadışı bir göçmen olduğunu söyledi.

Andreou, “Kadın çocuklardan birini yanına aldı ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından onları Pournara'ya götüren bir arabaya bindirildi” dedi.

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16/02/2022 15:08