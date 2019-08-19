Ara Bölgede Film Festivali
“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.
19/08/2019
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“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.
Politis gazetesi, açık havada film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, “Kıbrıs” ve dünyadan etnografik filmlerin sahneleneceğini ekledi