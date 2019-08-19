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Ara Bölgede Film Festivali

 “Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.

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19/08/2019

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Ara Bölgede Film Festivali

 “Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.
Politis gazetesi, açık havada film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, “Kıbrıs” ve dünyadan etnografik filmlerin sahneleneceğini ekledi

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TAGS: Kıbrıs Üniversites, Dayanışma Evi, Ethnografilm
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