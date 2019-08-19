Ara Bölgede Film Festivali

“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.

Politis gazetesi, açık havada film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, “Kıbrıs” ve dünyadan etnografik filmlerin sahneleneceğini ekledi