Ara bölgede kaybolan kız çocuklarının ikincisi de bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin dün ara bölgede devriye gezdikleri sırada “Athienu” (Kiracıköy) yakınlarında 3 yaşında bir kız çocuğu tespit etmelerinin ardından, çocuğun kayıp olan ikiz kardeşini de “Purnara Mülteci Kampı”nda bulduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Pakistan uyruklu bir ailenin dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla geçmeye çalışırken 3 yaşında iki kız çocuğunu kaybetmeleriyle başlayan olayların, her iki çocuğun da bulunarak aileye teslim edilmesiyle mutlu sonla bittiğini yazdı.

Gazete, her şeyin, KKTC’de ikamet eden Pakistan uyruklu bir ailenin, önceki gece “Athienu” (Kiracıköy) köyü yakınlarındaki ara bölgeden, siyasi sığınma talebinde bulunma amacıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırlarken başladığını iddia etti.

Pakistanlı ailenin ve yanlarında bulunan Nijeryalı diğer bir grup kaçak mültecinin ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken Türk yetkililerce fark edildiklerini, yaşanan karmaşada 3 yaşlarındaki ikiz kız çocuklarının kaybolduğunu b

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16/02/2022 10:53