Ara bölgede kaybolan kız çocuklarının ikincisi de bulundu

ads ads
16/02/2022

ads
ads
ads
Ara bölgede kaybolan kız çocuklarının ikincisi de bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin dün ara bölgede devriye gezdikleri sırada “Athienu” (Kiracıköy) yakınlarında 3 yaşında bir kız çocuğu tespit etmelerinin ardından, çocuğun kayıp olan ikiz kardeşini de “Purnara Mülteci Kampı”nda bulduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Pakistan uyruklu bir ailenin dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla geçmeye çalışırken 3 yaşında iki kız çocuğunu kaybetmeleriyle başlayan olayların, her iki çocuğun da bulunarak aileye teslim edilmesiyle mutlu sonla bittiğini yazdı.

Gazete, her şeyin, KKTC’de ikamet eden Pakistan uyruklu bir ailenin, önceki gece “Athienu” (Kiracıköy) köyü yakınlarındaki ara bölgeden, siyasi sığınma talebinde bulunma amacıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırlarken başladığını iddia etti.

Pakistanlı ailenin ve yanlarında bulunan Nijeryalı diğer bir grup kaçak mültecinin ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken Türk yetkililerce fark edildiklerini, yaşanan karmaşada 3 yaşlarındaki ikiz kız çocuklarının kaybolduğunu b

16/02/2022 10:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ara bölgede, kaybolan kız çocukları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.