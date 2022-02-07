Ara bölgedeki biyoçeşitlilik araştırılıyor

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07/02/2022

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Ara bölgedeki biyoçeşitlilik araştırılıyor

Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların ara bölgedeki biyoçeşitliliği araştırdıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, çalışmaların ara bölgede bulunan “Varisia” (Şirinköy) köyünde odaklandığını ve 1974’te terk edilen bu köyde, Kıbrıs’ın sembolü olan muflonların ve farklı türde canlıların yetiştiğinin gözlemlendiğini yazdı.

Haberde, BM tarafından da desteklenmekte olan bu çalışmalarla ilgili Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan Çevrebilimci Salih Gücel’in ve Lefkoşa Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olan İris Haralambidu’nun açıklamalarına yer verildi.

 

 

07/02/2022 14:45
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TAGS: Ara bölge, biyoçeşitlilik
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