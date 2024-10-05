Ara bölgedeki dikenli tellerin kaldırılmasında son aşamaya gelindi

Rum Yönetimince ara bölge boyunca sığınmacı akınını önlemek amacıyla yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması sürecinde son aşamaya gelindi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, bir önceki hükümet döneminde, o dönemin İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in kararıyla, Yeşil Hat boyunca yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılmasının, Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in önerisi üzerine Rum Bakanlar Kurulu tarafından alındığını anımsattı.

Dikenli tellerin kaldırılması kararında polisin ilgili raporunun da baz alındığını yazan gazete dikenli tellerin, sığınmacı akınının önlenmesinde etkili olmadığı kanaatine varıldığını ve halkın dikenli tellerin yarattığı sıkıntılara ilişkin şikayetlerinin göz önüne alındığını belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi tellerin kaldırılacağını ancak geriye 2 milyon euroluk zararın kalacağını yazdı.