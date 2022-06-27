Ara bölgedeki tel örgülerden etkilenen bölge sakinleri eylem yapıyor

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27/06/2022

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Ara bölgedeki tel örgülerden etkilenen bölge sakinleri eylem yapıyor

Ara bölgede mültecilerin geçişini engellemek maksadıyla konulan tel örgüleri protesto etmek için bölge sakinleri tarafından “Akaki Meydanı”nda, 29 Haziran’da eylem yapılacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, bölge sakinleri tarafından “utanç örgüleri” olarak adlandırılan tel örgüleri protesto etmek için “Sen de Ses Ver” adı altında düzenlenecek olan protesto eyleminin saat 20.00’da başlayacağını yazdı.

Gazete, eylem çerçevesinde tel örgüler konusunda nasıl bir çözüm üretilebileceğinin de tartışılacağını ve tel örgüler aleyhinde mesaj verileceğini kaydetti.

27/06/2022 13:58
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