Ara bölgeden mülteci kaçıran iki kadın tutuklandı
Lefkoşa’nın Rum kesiminde, ara bölgeden mülteci kaçıran iki kadın tutuklandı.
27/10/2021
Lefkoşa’nın Rum kesiminde, ara bölgeden mülteci kaçıran iki kadın tutuklandı.
Rum radyosu iki kadının dün saat 15.00 sularında, araçlarına aldıkları 6 mülteci ile ara bölgeden çıkışta suçüstü tutuklandığını duyurdu.
Ara bölgeye saat 15.00 sıralarında şüpheli bir araç girdiği ihbar edilen polis, kısa süre sonra Güney Kıbrıs’a dönen aracı durdurup aradı.
25 yaşındaki şoför ve 29 yaşındaki yolcunun bulunduğu aracın arka koltuğundan ve bagajından 2’si kadın 6 mülteci çıktı.
Mülteciler misafirhaneye gönderilirken mültecilerin Güney Kıbrıs’a izinsiz girişlerini sağlamakla suçlanan iki kadın da nezarete alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.