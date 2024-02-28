Ara bölgeye güneş parkı kurulması konusu

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava’nın elektrik üretme amaçlı iki toplumlu güneş parkına ilişkin ön fizibilite çalışmasının sonuçlarını iki toplum temsilcileriyle ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava’nın, elektrik üretme amaçlı iki toplumlu güneş parkı kurulmasına ilişkin ön fizibilite çalışmasının sonuçlarını her iki toplum temsilcileriyle bir araya gelerek paylaştığını yazdı.

Gazete, araştırma sonuçları neticesinde Kıbrıs’taki taraflara, projenin ileriye götürülmesi anlaşmasının sağlanması için görüşmelere başlamaları çağrısının yapıldığını belirtti.

Ön fizibilite çalışmasının, ara bölgede üç saatlik depolama kapasitesine sahip 36 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulmasını öngördüğünü belirten gazete, Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Avrupa Komisyonu, mevcut seçeneklerin bilimsel değerlendirilmesinin, aralarında projenin finansmanı, elektrik enerjisinin ortak kullanım yöntemleri, önerilen teknolojiler ile teknik çözümler, projenin inşa edileceği kesin konumunun da bulunduğu projenin boyutlarının iki toplum tarafından tartışılabileceği temeli oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu ileriki adımlar için anlaşma sağlanır sağlanmaz, Komisyonun elektrik üretim maksatlı güneş parkının inşası ve planlamasına ilişkin uluslararası ihaleye çıkılması ve hazırlık için destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Nava ise yaptığı yazılı açıklamada bu projenin sahip olduğu büyük olanaklardan bahsederek projenin; iki toplumu birbirine yaklaştırmasının, enerji alanındaki iş birliğini ileriye götürmesinin ve de AB Yeşil Mutabakatının hedeflerinin sağlanmasına katkı koymasının mümkün olduğunu ifade etti.

Bu girişimin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisinin iki toplum arasındaki ortak zemini aradığı bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Nava, projenin bir sonraki aşamaya ilerleyebilmesi için iki toplumu, tüm ayrıntılar üzerinde anlaşma sağlamaya teşvik etmek istediğini belirtti.

Gazete haberinde, komisyonun açıklamasına atıfta bulunarak, depolama tesisinin inşa edilmesinin, güneş ışığının olduğu saatlerin daha iyi değerlendirilmesinin ötesinde katkı sağlayacağı kaydedildi.

Habere göre, Komisyon açıklamasında, iki toplum arasında anlaşmaya varılması durumunda projenin, enerji alanındaki ve her iki toplumda elektrik enerjisi sistemlerine ilişkin yeşil geçişin uygulanmasında iki toplumlu iş birliğini güçlendirecek önemli bir güven yaratıcı önlemi de teşkil edeceğini ifade etti.

Komisyon, projenin ayrıca güneş enerjisi projelerine yatırım konusunda da prototip haline gelebileceğini, aynı zamanda bunun Kıbrıs’taki enerji depolama ve enerji tedariğinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini de belirtti.

Gazete, projeyle ilgili incelemenin, UNDP iş birliğiyle AB’nin Kıbrıslı Türklere Yönelik Yardım Programı çerçevesinde finanse edildiğini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “İlk İki Toplumlu Güneş Parkının Kurulmasına İlişkin Çabalar-AB’nin Eyleme Katılımı” başlıklarıyla yansıttı.

Gazete, iki toplumun, çözüm bulmaya çağrılacağı konulardan birinin de güneş parkının kurulacağı konum olduğunu yazdı.

Güneş parkının, ilk başta eski Lefkoşa Havalimanı bölgesine kurulmasından söz edildiğini yazan gazete ancak bu bölgede yeterli alan olmaması nedeniyle fizibilite çalışmasından önce bu ihtimalin ortadan kalktığını belirtti.

Gazete, güneş parkının, “Pile Anlaşması"nda da öngörüldüğü şekilde Pile bölgesine kurulması yönünde düşünceler bulunduğunu yazdı. Gazete, bölgedeki olayların ve uzlaşmanın ardından yaratılan durumun da bu düşüncelere olanak tanımadığını savundu.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Ara Bölgedeki Güneş Parkına İlişkin Görüşmeler Başlıyor” şeklinde yansıttı.