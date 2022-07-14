Ara emrine takılan Dilekkaya yolu, geçmişteki istimlak sorunlarından hiç ders çıkarılmadığını gösteriyor

Markette önümü kesen yaşlı bir amca, bir süre yüzüme baktıktan sonra “Be, sen gazeteci değilsin?” diye sordu. Sonra da cevabını kendisi verdi; “Evet gazetecisin, seni okuyorum ama sana kızgınım” dedi.

Yine bana konuşma fırsatı vermeden “Be, senin karın (eşin) Ayalı (Dilekkaya) değil mi?” diye bir soru daha sordu. Yine sorunun cevabını; “Biliyorum, Ayalıdır, sen Aya eniştesisin” diye de cevapladı.

Yaşlı amca, “Aya’nın yolunu yapacaklardı, kazdılar berbat ettiler, öylece bıraktılar, bölge halkı perişan oldu, niye yazman be bu meseleyi?” diye de çıkıştı bana.

“Haber Kıbrıs olarak yaptık bu haberi” dedim ama yaşlı amca tatmin olmadı; “Sen de yaz, bir kere yazıp bırakmayın, her gün yazın” dedi.

Yaşlı amca bölgeliymiş, Afanyalıymış (Gaziköy)…

Bu yaşlı amca hem ülke yöneticilerini hem de Dilekkaya yolu yenilenirken/ genişletilirken tarlalarına girdi diye ara emri alan kişileri suçladı.

Ben, “Devlet istimlak (kamulaştırma) etmeden, istimlak bedeli ödemeden işe başlamamalıydı. Sonuçta mallarıdır, yasal olarak haklarını arayabilirler” dedim.

Az kalsın beni dövecekti; “Onu ben de biliyorum ama yapmamaları gerekirdi. Ne kadar girdi ki tarlalarına? Kendileri de kullanacak, tüm toplum kullanacak, yazık değil mi? Bak Tremeşelilerin (Erdemli) de tarlasından yol geçti, onlar itiraz etmedi, o tarafta yol yapıldı. Onlar can değil mi? Onlarınki mal değil mi?” diye isyan etti.

“Tamam ama…” diyecek oldum… “Sus, ben senin karşında oturan konuklara benzemem, dinle beni. Bu bölgeyi tanırım ben, yediler yuttular Gavur’un malını doymadılar, ayıptır herkesi mağdur ederler. Bir hayle kişi geçer bu yoldan, ayıptır, günahtır, bu kadar açgözlülük olmaz. Yaz bunları, yoksa yazamaz mısın?” dedi.

Yazarım yazmasına da… Yaşlı amca böyle diyor ama yasalar mal sahibini koruyor, kimseye de “malından feragat et” diyemezsiniz, feragat eden var, etmeyen var.

Bakın Erdemli köylüleri, yol yapılırken bir miktar tarlalarından geçmesine ses etmedi ama bazı Gaziköylü ve Dilekkaylı kişiler itiraz etti. Kim olduklarını bilmiyorum ama “Niye itiraz ettiniz?” deme hakkımız yok onlara.

Devlet “toplum için yapıyorum” deyip de her istediğinin malını istimlak ücreti ödemeden zapt ederse, yasaları dikkate almazsa, o ülkede kimse malına “malım” diyemez. Demokratik bir ülkede işler böyle yürümez…

Nitekim KKTC’de de mülkiyet hakkı Anayasal bir haktır, Anayasa ile korunmaktadır.

Anayasanın 36’ncı maddesinin birinci bendinde ‘her yurttaşın mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu’ belirtiliyor. Devamında ise bu hakların kamu yararı amacıyla ve yasa ile sınırlanabileceği kaydediliyor yani onun da bazı kuralları var, keyfi değil.

Nitekim ikinci bentte, ‘mülkiyet hakkının kullanılmasına, kamu güvenliği, genel sağlık, genel ahlak, kent ve ülke planlaması veya herhangi bir malvarlığının kamu yararı için geliştirilmesi ve faydalı kılınması veya başkalarının haklarının korunması için kesin olarak gerekli kısıntı veya sınırlamaların yasa ile konabileceği” ifadesi yer alıyor.

Üçüncü bentte ise “Malvarlığının ekonomik değerini fiilen azaltan kısıntı ve sınırlandırmalar için derhal tam bir tazminat ödenir; anlaşmazlık halinde tazminatı hukuk mahkemesi saptar” deniliyor.

KKTC Anayasası’ndan verdiğim alıntılara da bakarak, bu yolun bitmemesinde, tamamlanamamasında, esas sorumlunun, esas suçlunun ülke yöneticileri olduğunu söyleyebilirim.

Bu ülkenin yeterince “istimlak” tecrübesi olmadı mı? Yıllardır birçok yol çalışması, özellikle batı bölgesinde istimlak sorunu nedeniyle, alınan ara emirleriyle yarım kalmadı mı? Yıllarca bu istimlak sorununun bitmesini bekleyen, yarım kalan yolları konuşmadık, yazmadık, tartışmadık mı?

Bu deneyimleri yaşayan bir ülkenin yöneticileri, Dilekkaya yolunu kazıp tarlaya çevirmeden, orada çalışma başlatmadan istimlak sorununu çözmeliydi, işi şansa bırakmamalıydı.

Malından feragat eden de olabilir, etmeyen de… Hükümet edenlerin bunu şansa bırakma lüksü yoktur. “Nasıl olsa itiraz eden çıkmaz” diye bir düşünce olamaz, hükümet ya da devlet yöneticisi işini sağlama bağlar, yasalara uyar, rastgele iş yapmaz, yapmamalıdır.

Alın işte, yol kazılıp, tarlaya çevrildikten sonra orada malı olan bazı kişiler “malımı ihlal ettiniz” diye ara emri aldı.

Yol, yol halinden çıktı… O bölgede yaşayanlar ya da bir şekilde o yolu kullananlar tam bir eziyet yaşıyor, çukurlu bir yolda, toz toprak içinde yolculuk yapıyorlar.

Bu ülkeyi yönetenler bir işi de tamam yapsa, bir işte de sorun yaşanmasa artık yahu…

Tedbirli olmayınca, geçmiş tecrübelerden ders çıkarılmayınca işte böyle kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Bölgede büyük bir mağduriyet yaşanıyor, insanların araçları zarar görüyor, herkes sinir küpü…

Bölge halkı, Dilekkaya kavşağında, benzin istasyonu yanında bir reklam panosunun üzerine bez çekti ve üzerine “Yolsuz köyler” yazıp, tepkilerini ortaya koydu.

Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili bir ay önce köyü ziyaret etti, sorunu çözme sözü verdi ama hiçbir şey olmadı. Ziyaret etmek, söz vermek değil önemli olan, sonuca ulaşabilmek, sorunu çözmektir.

Sinirler o kadar gerildi ki bölge halkı, hakkını arayan kişileri suçlamaya başladı. Hâlbuki tek suçlu hükümet edenlerdir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuyu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar… Çöz be kardeşim kamulaştırma meselesini, ondan sonra yolu kaz, çatlattınız bu milleti yedi yerinden…

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14/07/2022 19:26