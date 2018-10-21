Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi’nde, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Güler’in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı’nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Güler’in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne getirildi. Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ara Güler’in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu. Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler’in tabutu, cenaze aracına taşındı. Ara Güler’in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan Ara Güler’in babasının memleketi olan Şebinkarahisar’dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu. Kilisedeki törene CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, HDP Milletvekili Garo Paylan’ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, iş, spor, sanat dünyasından kişiler ile Güler’in çok sayıda seveni katıldı.

Ara Güler Müzesi ziyarete açıldı

90 yaşında hayata gözlerini yuman usta fotoğrafçı Ara Güler son yaşgününde adına açılacak bir müze ile onurlandırılmıştı. Doğuş Grubu’nun katkılarıyla İstanbul Bomontiada’da açılan müzede Güler’in eserleri, kişisel notları, eşyaları, koleksiyonları ve fotoğrafçılık ekipmanları sergileniyor. ‘Ara Güler Müzesi’, Türkiye’nin ilk uluslararası niteliğe sahip fotoğraf müzesi oldu.

Dört savaşa gitti, fotoğrafları uluslararası üne kavuştu

Tam adı Aram Güleryan olan Ermeni asıllı Türk fotoğraf sanatçısı ve muhabiri Ara Güler, 1928 senesinde İstanbul Beyoğlu’da doğdu. Lise öğrenimi sırasında film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalıştı. Yönetmen ya da oyun yazarı olmak isteyen Güler bir yandan da Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kurslarına devam etti.

1950’de gazeteciliğe başlayan Güler aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenimine devam etti. 1954-1962 yılları arasında Hayat Dergisi’nde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. Gazeteci olmaya karar veren Güler, 1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliğini yaptı. 1961’de İngiltere’de yayımlanan Photography Annual antolojisi onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne kabul edildi ve bu kuruluşa Türkiye’den üye olmayı başaran tek isim oldu.

Fotoğrafları Amerika’dan Japonya’ya, Paris’ten Kanada’ya bir çok sergi, fuar, dergi ve antolojide yer aldı. Bertrand Russell, Winston Churchill, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlü ile röportaj yaptı, fotoğraflarını çekti.

Savaş foto muhabirliği de yapan Ara Güler, dört savaşa gitti. Çektiği birçok fotoğraf dünya çapında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı, çektiği bir savaş fotoğrafı dünyaca ünlü Times dergisine kapak oldu.