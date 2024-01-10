2023/24 sezonunda ara transfer dönemi başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirirken ara transfer rekoru 2019'dan bu yana kırılmadı. 2017/18 sezonunda Philippe Coutinho, Liverpool'dan Barcelona'ya imza atmış ve bu transfer için 135 milyon euro ödenmişti. İşte ara transferin en pahalı anlaşmaları...

1. Philippe Coutinho - Barcelona (135 milyon euro)

2. Enzo Fernandez - Chelsea (121 milyon euro)

3. Virgil Van Dijk - Liverpool (85 milyon euro)

4. Dusan Vlahovic - Juventus (84 milyon euro)

5. Mykhaylo Mudryk - Chelsea (70 milyon euro)

6. Aymeric Laporte - Manchester City (65 milyon euro)

7. Bruno Fernandes - Manchester United (65 milyon euro)

8. Christian Pulisic - Chelsea (64 milyon euro)

9. Pierre Emeric-Aubameyang - Arsenal (64 milyon euro)

10. Diego Costa - Atletico Madrid (60 milyon euro)