Ara transferin tarihleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ara transfer ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2022-2023 Futbol Sezonu’nda AKSA Ligleri’nde ara transferin yerli futbolcular için 3-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebileceği belirtildi. Yabancı futbolcu transferi için ise kulüpler 3-20 Ocak 2023 tarihleri arasında transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2.devre öncesinde kupa maçları oynanacak

Lige verilecek devre arasının ardından takımlar ilk resmi maçlarına 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur maçlarıyla çıkacak. 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde de AKSA Ligleri’nde ikinci devre başlayacak.

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28/12/2022 15:29