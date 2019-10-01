Araba ile geri giderken 2 yaşındaki çocuğuna çarptı

Ötüken Köyünde meydana gelen kazada 2 yaşındaki Deniz Sertsoy ağır yaralanarak ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastahanesine arından da Dr. Burhan Nalbatoğlu devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza, anne Meltem Konyalı Sertsoy’un arabası ile geri geri giderken 2 yaşındaki çocuğunu fark etmemesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza şöyle meydana geldi.

Saat 09.20 sıralarında Ötüken de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının garajı içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY (K-2) a aracının arka kısmı ile çarparak durmuştur. Yaralanan Deniz SERTSOY Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

01/10/2019 11:36