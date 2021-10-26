Arabada hintkeneviri evde hap ele geçirildi

Gazimağusa’da, “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 25.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu; E.O.M.A.(E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Konu araçta yolcu olarak bulunan O.İ.A.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U.N.(E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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26/10/2021 12:48