Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin sergisi 1 Kasım’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

ads ads ads ads
25/10/2021

ads
ads
ads
Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin sergisi 1 Kasım’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin düzenlediği sergi, 1 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi salonunda açılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını yapacağı sergide, öğrenciler tarafından birçok teknikte hazırlanan resimler sanatseverlerle buluşacak.

Öğrencilerin atölye çalışmalarında yaptıkları resimlerin yer alacağı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek sergi 6 Kasım’a kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

25/10/2021 14:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten, kktc, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.