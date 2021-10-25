Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin sergisi 1 Kasım’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin düzenlediği sergi, 1 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi salonunda açılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını yapacağı sergide, öğrenciler tarafından birçok teknikte hazırlanan resimler sanatseverlerle buluşacak.

Öğrencilerin atölye çalışmalarında yaptıkları resimlerin yer alacağı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek sergi 6 Kasım’a kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Bu habere tepkiniz:



25/10/2021 14:55